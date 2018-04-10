Uyuşturucu satarken yakalanan Suriyeli tutuklandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde gençlere uyuşturucu hap satarken yakalanan Suriye uyruklu bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesi Sarıdede Mahallesi Uludere çayı kenarında A.A.H. isimli Suriye uyruklu bir kişi gençlere uyuşturucu hap satmak istedi. A.A.H.’yi gençler, polise ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri uyuşturucu satıcısını yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 torba uyuşturucu sentetik hal ele geçirildi. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Suriye uyruklu uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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