HABER

Uyuşturucu satarken yakalanan Suriyeli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 17:25 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde gençlere uyuşturucu hap satarken yakalanan Suriye uyruklu bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesi Sarıdede Mahallesi Uludere çayı kenarında A.A.H.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde gençlere uyuşturucu hap satarken yakalanan Suriye uyruklu bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesi Sarıdede Mahallesi Uludere çayı kenarında A.A.H. isimli Suriye uyruklu bir kişi gençlere uyuşturucu hap satmak istedi. A.A.H.’yi gençler, polise ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri uyuşturucu satıcısını yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 torba uyuşturucu sentetik hal ele geçirildi. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Suriye uyruklu uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğizİran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğiz
Hollanda'dan Türkiye uyarısıHollanda'dan Türkiye uyarısı
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldiTaksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sincap Karamel protezine alıştı

Sincap Karamel protezine alıştı

İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...

İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...

10 yaşındaki oğlunu canice öldüren baba mahkemeye böyle seslendi: Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum

10 yaşındaki oğlunu canice öldüren baba mahkemeye böyle seslendi: Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum

Kız kardeşini öldüren ağabeyin cezası belli oldu! Rezil savunma!

Kız kardeşini öldüren ağabeyin cezası belli oldu! Rezil savunma!

Bursa'da olay yaratan böcek iddiası! ‘Paraşütle atmışlar’

Bursa'da olay yaratan böcek iddiası! ‘Paraşütle atmışlar’

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.