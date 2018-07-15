Uyuşturucu satıcıları zeytinlikte yakalandı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesine, Sakarya Pamukova'dan motosikletleriyle uyuşturucu madde satmak amacıyla gelen 2 kişi, polis ekiplerince zeytin bahçesinde yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bonzai ele geçirildi.
İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, saat 14.00 sıralarında telefonla yapılan ihbarda, Pamukova'dan 2 kişinin, uyuşturucu madde satmak amacıyla plakasız motosikletleriyle İznik’e geldiği belirtildi. Ekipler, alınan bilgiler doğrultusunda, Devlet Su İşleri (DSİ) İznik Tesisleri'nin yakınındaki zeytin bahçesine operasyon düzenledi. Operasyonda M.G. ( 21) ve Ş.B. (25) üzerlerinde bir miktar bonzai ile yakalandı. Yere yatırılarak, elleri arkadan kelepçelenen 2 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı plakasız motosikletlerden biri şüphelilerle birlikte diğeri de zeytinlik girişinde ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş 15 Temmuz önerisi: Yeniden araştırılsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi
Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma
İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum