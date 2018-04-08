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Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

EMNİYET ve jandarma birimlerince, bu yılın ilk 3 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 36 bin 948 operasyonda, 51 bin 580 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- EMNİYET ve jandarma birimlerince, bu yılın ilk 3 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 36 bin 948 operasyonda, 51 bin 580 şüpheli gözaltına alındı. Geçen yılın aynı dönemine göre, operasyon sayısında yüzde 45, gözaltı sayısında yüzde 38 artış yaşandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, 2018'in ilk 3 ayında 36 bin 948 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik birimlerince 51 bin 580 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 25 ton 200 kilogram esrar, 4 ton 697 kilogram eroin, 225 kilogram bonzai, 156 kilogram metamfetamin, 80 kilogram kokain, 36 kilogram afyon, 4 milyon 323 bin 869 uyuşturucu hap ve 21 bin 257 kök hintkeneviri ele geçirildi.
OPERASYON SAYISI YÜZDE 45, GÖZALTI SAYISI YÜZDE 38 ARTTI
Uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan emniyet ve jandarma birimlerinin başarılı çalışmaları rakamlara da yansıdı. Geçen yılın ilk 3 ayında düzenlenen 25 bin 476 uyuşturucu operasyonunda, 37 bin 359 şüpheli gözaltına alınmıştı. Söz konusu operasyonlarda, 45 ton 109 kilogram esrar, bir ton 750 kilogram eroin, 138 kilogram bonzai, 127 kilogram metamfetamin, 123 kilogram afyon, 85 kilogram kokain, 12 milyon 730 bin 94 uyuşturucu hap ve 36 bin 431 kök hintkeneviri ele geçirildii. Bu yılın ilk 3 ayı ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında, operasyon sayısında yüzde 45, gözaltı sayısında yüzde 38, ele geçirilen eroin miktarında yüzde 168, bonzai miktarında yüzde 63 ve metamfetamin miktarında yüzde 23 artış sağlandı. Aynı dönemlere bakıldığında afyon miktarında ise yüzde 71, uyuşturucu miktarında yüzde 66, esrar miktarında yüzde 44, hint keneviri miktarında yüzde 42 ve kokain miktarında yüzde 6 azalma oldu.
Bu yılın ilk 3 ayı ile 2016'nın aynı dönemine ait istatistikler karşılaştırıldığında ise uyuşturucu operasyonu yüzde 63, gözaltı sayısı yüzde 45, yakalanan metamfetamin yüzde 438, bonzai yüzde 341, uyuşturucu hap yüzde 201, eroin yüzde 104, esrar yüzde 77 ve kenevir yüzde 20 arttı. Ele geçirilen kokain miktarı yüzde 63, afyon miktarı yüzde 30 azaldı.

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