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Uyuşturucu satıcılarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

Balıkesir’de narkotik polisi, uyuşturucu satışı yapan 9 kişiyi yakaladı.

Balıkesir’de narkotik polisi, uyuşturucu satışı yapan 9 kişiyi yakaladı. 9 kişiden 5’i adli makamlarca tutuklandı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu satışı yapan toplam 9 kişiyi yakaladı.
Adli makamlara sevk edilen 9 kişiden 5’i tutuklanırken, 4 kişi de adli kontrol tedbiri uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca uyuşturucu kullanıcısı olduğu tespit edilen 26 kişi hakkında işlem yaptı. Yapılan operasyonlarda il genelinde farklı miktar ve cinste uyuşturucu madde ele geçirildi.

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