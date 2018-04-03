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Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 15:35 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polis tarafından yapılan şafak operasyonunda, 11 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polis tarafından yapılan şafak operasyonunda, 11 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah ilk ışıklarıyla, uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 adrese baskın düzenledi. Baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin ev, üst ve otomobil aramalarında, 290 gram metamfetamin, 2 ecstasy hap, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 parça eroin, 1 pala ele geçirildi.

3 kişi sorgularının ardından serbest bırakılırken, S.E. (34), E.Y. (20), O.G. (28), F.A. (38), T.E. (22), V.B. (20), O.K. (36) ve M.K.(18), sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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