HABER

Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 13:40 | Son Güncelleme

SAKARYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 18 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 18 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 18 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurduğu ve satışını yaptığı bilgisine ulaştığı çok sayıda kişinin evini belirledi. 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 18 şüpheli evlerinde gözaltına alındı. Baskın düzenlenen evlerde yapılan aramada 119 uyuşturucu hap, 156 gram esrar, 51 gram bonzai, 18 gram esrar, 3 gram skunk, 0,66 gram kokain, 5 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 2 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 480 lira ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 18 gözaltıUyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 18 gözaltıUyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 18 gözaltıUyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 18 gözaltı

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa... Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...
İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptıİETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı
Ruhani'den Suriye tepkisi: Yıkıma neden olacak!Ruhani'den Suriye tepkisi: Yıkıma neden olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.