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Uyuşturucu satıcılarının silahlı kavgası: Sokaktaki çocuk ve 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 16:25 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri sokakta oynayan çocuk, 4 kişi yaralandı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri sokakta oynayan çocuk, 4 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Şığ Maksut Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, tekme, tokat ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada peş peşe açılan tüfekten çıkan saçmalarla Bekir Y., İhsan Y. ve Ali K. ile sokakta oynayan Mehmet Emek (8) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi oluğu belirtildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı.

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