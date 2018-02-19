Uyuşturucu satıcısı 2 kişi yakalandı

Eskişehir’de uyuşturucu madde satıcısı 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda 2 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.Y. ve R.Ç. isimli şahısları yakaladı. Adreslerde narkotik köpeği Cankız’ın da katıldığı aramalarda 763 gram esrar, kuru sıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorguları devam ediyor.