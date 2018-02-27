Uyuşturucu satıcısı 9 kişi yakalandı

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Son yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda satışa hazır halde; 20 gram kokain, 1,26 gram metafetamin, 31 gram esrar, 90 gram skunk, 0,30 gram bonzai ve 135 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanılırken, 3 kişi "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan yarın adliyeye sevk edilecek.
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