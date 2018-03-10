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Uyuşturucu satıcısı kaçtı, Yunuslar yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 12:36 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonucu yakalandı.Olay, Zafer Mahallesi Sönmez Ocak Sokak üzerinde öğlen saatlerinde yaşandı.

Eskişehir’de bir uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonucu yakalandı.
Olay, Zafer Mahallesi Sönmez Ocak Sokak üzerinde öğlen saatlerinde yaşandı. Yunus Timi görevlilerinin dur ihtarı yapacağı sırada kaçmaya başlayan F.A. (32), elinde bulunan beyaz peçeteleri sokak üzerine attı. Tura Sokak üzerinde Yunus ekipleri tarafından yakalanan F.A., polis ekiplerine üzerinde bulunan bir beyaz peçeteyi de teslim etti. Şahsın kaçarken attığı peçeteleri de toplayan polis ekipleri, toplamda satışa hazır halde 11 çıkı ve 2,02 gram gelen bonzai maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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