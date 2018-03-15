Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Alaattin Kısakürek Bulvarı üzerinde yer alan trafik ışıklarında uyuşturucu satıcısı Murat A.’yı suçüstü yakaladı. Uyuşturucu satıcısının üst aramasında 74 adet hap ele geçirildi. Murat A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, geçtiğiniz günlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.