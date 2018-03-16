Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı 9 kişi yakalandı

Eskişehir’de yapılan operasyon sonucu 6 uyuşturucu satıcısı ile 3 kullanıcı yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Son yapılan operasyonda 6 satıcı ile 3 içici yakalanırken, şahısların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, toplam 16,56 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan 6 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, diğer 3 şahsa ise Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan yasal işlem başlatıldı.