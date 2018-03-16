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Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı 9 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 17:54 | Son Güncelleme

Eskişehir’de yapılan operasyon sonucu 6 uyuşturucu satıcısı ile 3 kullanıcı yakalandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı 9 kişi yakalandı

Eskişehir’de yapılan operasyon sonucu 6 uyuşturucu satıcısı ile 3 kullanıcı yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Son yapılan operasyonda 6 satıcı ile 3 içici yakalanırken, şahısların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, toplam 16,56 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan 6 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, diğer 3 şahsa ise Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan yasal işlem başlatıldı.

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