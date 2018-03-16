Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı 9 kişi yakalandı

Eskişehir’de yapılan operasyon sonucu 6 uyuşturucu satıcısı ile 3 kullanıcı yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Son yapılan operasyonda 6 satıcı ile 3 içici yakalanırken, şahısların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, toplam 16,56 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan 6 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, diğer 3 şahsa ise Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan yasal işlem başlatıldı.
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı
Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...
HDP'li Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası!
Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!
İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar
'Sıfır beden tarikatı'na operasyon
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!
Gözlerini oyup, dillerini kestiler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum