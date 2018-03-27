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Uyuşturucu satıcısına 17 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 16:03 | Son Güncelleme

Adıyaman’da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi mahkeme tarafından 17 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası aldı.Edinilen bilgiye göre, 2017 Temmuz ayı içerisinde Adıyaman merkezde eroin satarken polis tarafından yakalanan ve adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Osman A.

Adıyaman’da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi mahkeme tarafından 17 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası aldı.
Edinilen bilgiye göre, 2017 Temmuz ayı içerisinde Adıyaman merkezde eroin satarken polis tarafından yakalanan ve adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Osman A. ile ilgili mahkeme kararını verdi. Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Osman A.’ya ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 17 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası ve 3 bin 740 TL adli para cezası verildi.

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