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Uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 12:06 | Son Güncelleme

Kütahya’da, uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda gençlere sentetik uyuşturucu sattığı belirlenen 2 zanlıyı takibe aldı.

Uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kütahya’da, uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda gençlere sentetik uyuşturucu sattığı belirlenen 2 zanlıyı takibe aldı. Otomobille 75. Yıl Mahallesi’nde gelen Ali Ç. (38) ve Onur K. (26), satış yaptıkları sırada düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Zanlıların üzeri ve araçta yapılan aramada, satışa hazır 150 gram sentetik uyuşturucu, 58 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 3 bin 700 lira para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Zanlıların aynı suçtan sabıka kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.(EFE)

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