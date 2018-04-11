HABER

Uyuşturucu satışına 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 11:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu satışına 3 tutuklama

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen Halis A., Halil T. ve Ali A. yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette bir miktar eroin, esrar ve hap ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
İran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldıİran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldı
İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimlerİşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.