Uyuşturucu satışına 3 tutuklama

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen Halis A., Halil T. ve Ali A. yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette bir miktar eroin, esrar ve hap ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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