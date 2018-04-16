HABER

‘Uyuşturucu satmaya vaktim yok’ diyen sanığa 12.5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 15:25 | Son Güncelleme

Kayseri’de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan ve mahkemede ‘Yıllardır çalışan birisiyim, uyuşturucu satmaya vaktim yok’ diyen 30 yaşındaki sanığa 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin TL adli para cezası verildi.27 Ekim 2017’de İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Devriye Ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı yapılan F.S.(30), A.S.(23) ve A.K.(20) isimli 3 şüpheli yakalandı.

Kayseri’de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan ve mahkemede ‘Yıllardır çalışan birisiyim, uyuşturucu satmaya vaktim yok’ diyen 30 yaşındaki sanığa 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin TL adli para cezası verildi.
27 Ekim 2017’de İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Devriye Ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı yapılan F.S.(30), A.S.(23) ve A.K.(20) isimli 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araç, ev ve üstlerinde yapılan aramada 50.04 gram metamfetamin, 0.30 gram esrar ve 4 adet extacy hap ele geçirildi. F.S. ile A.S. ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklanırken, A.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar F.S. ile A.S. ve tutuksuz sanık A.K. ile avukatları hazır bulundu.
Tutuklu sanık F.S. mahkemede “Ben uyuşturucu madde ticareti yapmadım, kullanıcıyım. İşimi özledim, evimi özledim. Yıllardır çalışan birisiyim, uyuşturucu satmaya vaktim yok, uyuşturucular ben satmıyordum” diye konuştu. Diğer iki sanık da uyuşturucu kullanıcısı olduklarını, uyuşturucuların F.S.’ye ait olduğunu söylediler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık F.S.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin TL adli para cezası verildi. A.S. ile A.K. ise kullanıcı kabul edilerek bu suçtan iki sanığın beraatlarına karar verildi.

Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdiBursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Ankara'dan ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepkiAnkara'dan ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.