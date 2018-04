‘Uyuşturucu satmaya vaktim yok’ diyen sanığa 12.5 yıl hapis

Kayseri’de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan ve mahkemede ‘Yıllardır çalışan birisiyim, uyuşturucu satmaya vaktim yok’ diyen 30 yaşındaki sanığa 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin TL adli para cezası verildi.

27 Ekim 2017’de İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Devriye Ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı yapılan F.S.(30), A.S.(23) ve A.K.(20) isimli 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araç, ev ve üstlerinde yapılan aramada 50.04 gram metamfetamin, 0.30 gram esrar ve 4 adet extacy hap ele geçirildi. F.S. ile A.S. ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklanırken, A.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar F.S. ile A.S. ve tutuksuz sanık A.K. ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık F.S. mahkemede “Ben uyuşturucu madde ticareti yapmadım, kullanıcıyım. İşimi özledim, evimi özledim. Yıllardır çalışan birisiyim, uyuşturucu satmaya vaktim yok, uyuşturucular ben satmıyordum” diye konuştu. Diğer iki sanık da uyuşturucu kullanıcısı olduklarını, uyuşturucuların F.S.’ye ait olduğunu söylediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık F.S.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin TL adli para cezası verildi. A.S. ile A.K. ise kullanıcı kabul edilerek bu suçtan iki sanığın beraatlarına karar verildi.