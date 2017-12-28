Uyuşturucu şüphelileri adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir otomobilde 200 uyuşturucu hap ile 50 gram skunk adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alına 2 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'e uyuşturucu madde getiren kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Batıkent Mahallesi'nde durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada 200 uyuşturucu hap ve 50 gram skunk adlı sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Otomobil sürücüsü 26 yaşındaki F.K. ile yanında oturan 25 yaşındaki M.U. gözaltına alındı. 2 şüpheli yapılan sorgulamaların ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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