Uyuşturucu şüphelileri adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinden 20 liralık banknota sarılmış 2,53 gram bonzai maddesi ile ecstasy adlı 7 uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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