Uyuşturucu şüphelileri adliyede

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) Burdur'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından Burdur il merkezi ve merkez Gökçebağ köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda 13 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskında 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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