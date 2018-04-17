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Uyuşturucu şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 14:36 | Son Güncelleme

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirledikleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheliyi yakaladı.

Uyuşturucu şüphelisi adliyede

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirledikleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, satışa hazır halde 544 paket içinde 8 poşette 2 kilogram 82 gram skunk uyuşturucu maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 75 bin TL olduğu belirtildi.
Yakalanan şahıslardan birine uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, diğer şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu şüphelisi adliyede

Uyuşturucu şüphelisi adliyede

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