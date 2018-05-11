Uyuşturucu şüphelisi, çuvalların arasında yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan polis tarafından aranan Kadir Sarı, yapılan operasyonla evinin odunluğunda odun çuvalları arasında gizlenmiş olarak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde uyuşturucu satan Ercüment S.’yi 308 gram bonzai ile birlikte yakaladı. Adliyeye sevk edilen Ercümenet S., tutuklandı. Ercüment S. ile birlikte uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Kadir Sarı ise ortadan kayboldu.
Kadir Sarı'yı yakalama çalışaması başlatan polis, yaptığı operasyonla şüpheliyi evinin odunluğunda odun çuvalları arasında saklanırken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi
Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı
Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
Lütfen evlen benimle!
İran'dan krizi tırmandıracak açıklama: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek
Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum