Uyuşturucu şüphelisi, çuvalların arasında yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan polis tarafından aranan Kadir Sarı, yapılan operasyonla evinin odunluğunda odun çuvalları arasında gizlenmiş olarak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde uyuşturucu satan Ercüment S.’yi 308 gram bonzai ile birlikte yakaladı. Adliyeye sevk edilen Ercümenet S., tutuklandı. Ercüment S. ile birlikte uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Kadir Sarı ise ortadan kayboldu. Kadir Sarı'yı yakalama çalışaması başlatan polis, yaptığı operasyonla şüpheliyi evinin odunluğunda odun çuvalları arasında saklanırken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

