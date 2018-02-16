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Uyuşturucu şüphelisinden gazetecilere: Terörist miyim, ne çekiyorsunuz?

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden biri, görüntü alan basın mensuplarına, "Ben terörist miyim, ne çekiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Uyuşturucu şüphelisinden gazetecilere: Terörist miyim, ne çekiyorsunuz?

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden biri, görüntü alan basın mensuplarına, "Ben terörist miyim, ne çekiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.
Antalya'da, istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 3 ay yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Muratpaşa ilçesindeki çok sayıda adrese, sabah saatlerinde, eş zamanlı baskınlar yapıldı. Evleri arayan ekipler, 1953 ecstasy hap, 167,4 gramı skunk olmak üzere 219 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirtilen 8 bin liraya el koyarken, 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ben terörist miyim, ne çekiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.
Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Uyuşturucu şüphelisinden gazetecilere: Terörist miyim, ne çekiyorsunuz?Uyuşturucu şüphelisinden gazetecilere: Terörist miyim, ne çekiyorsunuz?Uyuşturucu şüphelisinden gazetecilere: Terörist miyim, ne çekiyorsunuz?Uyuşturucu şüphelisinden gazetecilere: Terörist miyim, ne çekiyorsunuz?

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