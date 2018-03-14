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Uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 15:02 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1’i Afganistan uyruklu 5 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi’nde kullanılmayan işyerine baskın yaptı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1’i Afganistan uyruklu 5 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi’nde kullanılmayan işyerine baskın yaptı. Ekipler, işyerinin önünde park halinde bulunan hurda tır dorsesinin altında satışa hazır 150 fişek toz esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.
Olayla ilgili H.Y, R.A, U.İ, D.A. ve Afganistan uyruklu M.Z. gözaltına alındı. Afgan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. İfadeleri tamamlanan diğer 4 şüpheli ise Keşan Adliyesine sevk edildi. R.A. ile U.İ. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, H.Y. ve D.A. isimli şahıslar uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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