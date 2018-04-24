Uyuşturucu taciri 8 kişi tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 10 şüpheliden 8’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 10 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K.S., K. T., İ.G., B.S., H.B., İ.B., İ.K. ve M.E. tutuklanırken diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği ve Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda gözaltına alınan şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan incelemelerde, 1 kilo 47 kilogram skunk, 574,62 gram bonzai, 910 uyuşturucu hap, 6,69 gram toz hap, 4,2 gram esrar, yavşan otu, sinek ilacı, çakmak gazı, uçak benzini, ruhsatsız 2 tabanca, 12 mermi, 1 pompalı tüfek, 208 fişek, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 350 lira ele geçirilmişti.
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