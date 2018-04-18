Uyuşturucu taciri adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de uyuşturucu madde üretimi ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda bir şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgeye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde üreticilerine yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleşen çalışma sırasında şüphelenilen 1 kişi üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 91 kök Hint keneviri, 51,70 gram Skunk maddesi, 110,84 gram esrar, 10 adet ecstasy maddesi ele geçirildi.

Ayrıca yakalanan şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticaretinden ve Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.