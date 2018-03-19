Uyuşturucu taciri bir kişi gözaltına alındı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, uyuşturucu taciri bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 36 yaşındaki M.Ç. isimli şahıs yakalandı. Şahsın ev, araç ve üst aramasında 2 adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, 10 parça halinde metamfetamin maddesi, 1 parça halinde sentetik kannabinoid (bonzai )maddesi, 1 adet uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan rulo alimünyum folyo, 7 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan kilitli poşet, 1 adet kuru sıkı tabir edilen tabanca ele geçirildi.

Yetkililer, M.Ç(36) isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldığını bildirdi.