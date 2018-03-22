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Uyuşturucu taciri bir kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 11:17 | Son Güncelleme

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 33 yaşındaki H.B.

Uyuşturucu taciri bir kişi gözaltına alındı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 33 yaşındaki H.B. yakalandı. Polis ekipleri H.B.’nin yaptığı üst aramasında 28 parça halinde 29.50 gram eroin maddesi ele geçirdi.
Yetkililer, H.B. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.

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