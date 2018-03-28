Uyuşturucu taciri ‘hesap çetelesi’ tutmuş

Kayseri polisinin yaptığı operasyonda bir uyuşturucu taciri yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın hesap çetelesi tuttuğu kağıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmaları sonucunda A.A (38) yakalandı. Şüpheli üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramada uyuşturucu maddelerden, 2 parça halinde 5.20 gram gelen metamfetamin maddesi, 1 parça halinde 1.15 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folya, 1 adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hesap çetelesi ve 50 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan kilitli poşet ele geçirildi. A.A ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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