Uyuşturucu taciri otel odasına yapılan baskınla yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir apart otele düzenlendiği baskında uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Alanya’da uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları şüpheli Rıdvan S.’nin (28) Güllerpınarı Mahallesi’ndeki bir apart otelde kaldığı odaya dün gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskında Rıdvan S. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise 60 gram esrar, esrar satışında kullanılan çok sayıda kilitli poşet ve uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 14 bin 230 lira ile 20 euro para ele geçirilirdi. Gözaltına alınan Rıdvan S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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