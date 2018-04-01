HABER

Uyuşturucu taciri polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 11:37 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Z.B.B.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Z.B.B. isimli şüphelinin Adana’dan Alanya’ya uyuşturucu getirdiği ve satacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, saat 03.30 sıralarında Tosmur Mahallesi’nde takibe aldıkları Z.A.B.’yi sokakta yürürken yakaladı. Gözaltına alınan Z.A.B.’nin üst aramasında 25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Hafta sonu havalar nasıl olacak?Hafta sonu havalar nasıl olacak?
Ankara'daki patlamada flaş gelişme!Ankara'daki patlamada flaş gelişme!
Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildiBeşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

Son işlerinde yakayı ele verdiler! Kasa hırsızı çift İstanbul'da yakalandı

Son işlerinde yakayı ele verdiler! Kasa hırsızı çift İstanbul'da yakalandı

Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 polis ağır yaralı

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 polis ağır yaralı

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.