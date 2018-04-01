Uyuşturucu taciri polisten kaçamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Z.B.B. isimli şüphelinin Adana’dan Alanya’ya uyuşturucu getirdiği ve satacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, saat 03.30 sıralarında Tosmur Mahallesi’nde takibe aldıkları Z.A.B.’yi sokakta yürürken yakaladı. Gözaltına alınan Z.A.B.’nin üst aramasında 25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.