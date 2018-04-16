HABER

Uyuşturucu taciri tabanca ve tüfekle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 08:59 | Son Güncelleme

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, uyuşturucu sattığı belirlenen bir kişi, kuru sıkı tabanca ve tüfekle yakalandı.Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 28 yaşında T.B.

Uyuşturucu taciri tabanca ve tüfekle yakalandı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, uyuşturucu sattığı belirlenen bir kişi, kuru sıkı tabanca ve tüfekle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 28 yaşında T.B. yakalandı. T.B.’nin üst araması ve aracında yapılan aramada 3 parça halinde 4 gram metamfetamin, bir adet kuru sıkı tabanca ve bir adet tüfek ele geçirildi.
Yetkililer, T.B. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.

Milletvekilleri 'başkanlığa' gözünü diktiMilletvekilleri 'başkanlığa' gözünü dikti
Ve Tosun ortaya çıktı!Ve Tosun ortaya çıktı!
AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumuAK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Hande Erçel'in Coachella Festivali pozları sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in Coachella Festivali pozları sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.