Uyuşturucu taciri tabanca ve tüfekle yakalandı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, uyuşturucu sattığı belirlenen bir kişi, kuru sıkı tabanca ve tüfekle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 28 yaşında T.B. yakalandı. T.B.’nin üst araması ve aracında yapılan aramada 3 parça halinde 4 gram metamfetamin, bir adet kuru sıkı tabanca ve bir adet tüfek ele geçirildi.

Yetkililer, T.B. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.