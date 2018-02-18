Uyuşturucu taciri tutuklandı

Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, Edremit’te yapılan çalışmalarda kullanıcı olduğu iddia edilen H.K. ve T.D. adlı şahıslardan 0,80 gram ve 1,40 gram Bonzai ele geçirildi. Şahısların uyuşturucuyu H.B adlı şahıstan aldıklarını beyan etmeleri üzerine operasyon düzenlendi. H.B.’nin ikametinde yapılan aramada arka bahçesinde 16 fişek halinde 12 gram tohumla karışık kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli H.B. adlı şahıs uyuşturucu madde suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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