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Uyuşturucu taciri tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında bir miktar metamfetamin ile esrar ve 2 hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.Dinek Mahallesi’nde ikamet eden İ.K.

Uyuşturucu taciri tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında bir miktar metamfetamin ile esrar ve 2 hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Dinek Mahallesi’nde ikamet eden İ.K. isimli şüphelinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. Savcılık izninin ardından dün akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 2 gram metamfetamin, 2.48 gram esrar ile uyuşturucu satışında kullanılan 2 hassas terazi ele geçirirken, olayla ilgili evde bulunan İ.K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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