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Uyuşturucu taciri ‘Vadi’ye yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 18:47 | Son Güncelleme

Edirne’de jandarma ekiplerinin yol denetimi sırasında narkotik köpeği Vadi’nin verdiği tepki üzerine bir araçta yapılan aramada 2 kilo 46 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kemal köyü Kapıkule mevkiinde denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.G.

Uyuşturucu taciri ‘Vadi’ye yakalandı

Edirne’de jandarma ekiplerinin yol denetimi sırasında narkotik köpeği Vadi’nin verdiği tepki üzerine bir araçta yapılan aramada 2 kilo 46 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kemal köyü Kapıkule mevkiinde denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.G. (51) kontrolündeki B2757 plakalı otomobil durdurdu. Narkotik Köpeği Vadi’nin arama esnasında tepki vermesi üzerine X-Ray cihazı ile yapılan kontrolde otomobilin sol arka kapı boşluğuna gizlenmiş 4 paket halinde 2 bin 46 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla başlatılan tahkikatta N.G., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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