Uyuşturucu tacirine 8 yıl hapis

Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Tutuklu sanık, “Biliyorum ki bu mahkeme bir gün yeniden kurulacak, Rabbim büyük, Allah yukarıda görüyor” dedi.

12 Temmuz 2017’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kent genelinde düzenlenen operasyonda yapılan ev, araç ve üst aramalarında 4,65 gram esrar, 6,25 gram metamfetamin, bir pompalı tüfek ve 18 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili V.D, S.Y, C.D. ve F.M. gözaltına alındı. V.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık V.D. ile tutuksuz sanıklar S.Y., C.D. ve F.M. hazır bulundu.

Tutuklu sanık V.D., mahkemede “Rabbim biliyor, sigarasız, parasız kaldım ama uyuşturucu satmadım. Biliyorum ki bu mahkeme bir gün yeniden kurulacak, Rabbim büyük, Allah yukarıda görüyor. Ben uyuşturucu ticareti yapmadım, suçsuz yere aylardır içerideyim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık V.D.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 500 TL adli para cezası verirken, tutuksuz sanıklara delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.