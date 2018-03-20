Uyuşturucu tacirinin evinden 8 buçuk kilo eroin ile 160 bin liralık altın ele geçirildi

Konya’da polis ekiplerinin operasyon düzenlendiği evde toprağa çuvalla gömülen ve üzerini birketlerle kapatılan 8,5 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Y.Ş. ve O.Ş. isimli şahsıların merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesindeki evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evde detaylı arama yapan polis, evin bahçe duvarının arasında bulunan boşlukta toprağın üzerinde bulunan briketlerin duruşundan şüphelendi. Bunun üzerine polis, briketleri kaldırdığında toprağın içine gömülü halde çuval içerisinde gizlenmiş 17 parça halinde 8 kilo 477 gram eroin ele geçirdi. Şüphelilerin evinde ise, 2 adet tabanca, tabancalara ait 38 adet dolu fişek, 2 adet boş şarjör, 1 adet pompalı tüfek, tüfeklere ait 44 adet dolu fişek, 1 adet otomatik tüfek, bu tüfeğe ait 2 adet boş şarjör ve 83 adet dolu fişek ile eroin maddesini paketlemede kullanıldığın değerlendirilen 6 çift eldiven ve 3 adet maske ile 160 bin lira değerinde altın ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan toplam 10 şüpheli şahsın tespit edildiği ve bu şüphelilerden 6’sının yakalandığı, 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.