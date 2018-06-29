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Uyuşturucu tacirleri adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 22:31 | Son Güncelleme

14 KİŞİ TUTUKLANDI Antalya'nın Alanya ilçesinde, polis ve jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği ortak operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli savcılık sorgularından sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde, polis ve jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği ortak operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli savcılık sorgularından sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklarınken, M.T.A, A.U. ve A.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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