Uyuşturucu tacirleri adliyede

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği ortak operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 26 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda S.A., A.Ç., E.Ü., A.U., M.T.A., M.E., O.S., A.A., V.T., İ.A., H.Ş., A.Ö., Ş.A., A.S., H.K., K.A. ve T.Ö. gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 31,35 gram eroin, 641,15 gram esrar, 75 gram kokain, 136 kök Hint keneviri, 13,2 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. 17 şüpheli işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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