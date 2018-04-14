Uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik yapılan çalışmada yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kente uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleşen çalışma esnasında 1’i kadın 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 89,35 gram eroin ele geçirildi. Şüpheliler, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.
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