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Uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 14:17 | Son Güncelleme

Eskişehir’de uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik yapılan çalışmada yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kente uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik yapılan çalışmada yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kente uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleşen çalışma esnasında 1’i kadın 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 89,35 gram eroin ele geçirildi. Şüpheliler, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi

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