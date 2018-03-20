HABER

Uyuşturucu tacirleri Geçim’i geçemedi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 12:07 | Son Güncelleme

Sivas’da uyuşturucu kaçakçıların narkotik köpeklerini yanıltmak için ağır kokulu gıda ve temizlik malzemelerinin içerisine gizledikleri uyuşturucu maddeler Jandarma narkotik köpeği Geçim tarafından kolaylıkla bulundu.Edinilen bilgiye göre Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz gün Malatya-Tokat karayolunda yapılan yol kontrolleri sırasında, Gaziantep istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan otomobil durdurularak arandı.

Uyuşturucu tacirleri Geçim’i geçemedi

Sivas’da uyuşturucu kaçakçıların narkotik köpeklerini yanıltmak için ağır kokulu gıda ve temizlik malzemelerinin içerisine gizledikleri uyuşturucu maddeler Jandarma narkotik köpeği Geçim tarafından kolaylıkla bulundu.
Edinilen bilgiye göre Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz gün Malatya-Tokat karayolunda yapılan yol kontrolleri sırasında, Gaziantep istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan otomobil durdurularak arandı. Jandarma narkotik köpeği Geçim ile yapılan aramada, Geçim bagajda bulunan salça, mayonez ve şampuan kutularını işaret etti. Yapılan incelemede kutuların içerinde gizlenmiş 600 gr kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alındı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.