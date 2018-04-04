Uyuşturucu tacirleri hakim karşısında

Sivas’ta uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesi ile göz atına alınan 6 kişiden ikisi adliyeye sevk edildi.
Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; 116 adet uyuşturucu hap ve 38 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesi ile H.E.K, M.A.Ç, A.U., S.Y., A.MŞ. ve E.C.K. isimli altı kişi gözaltına alındı. Zanlıların polis ifadelerinin tamamlanmasının ardından H.E.K. ve M.A.Ç. savcı talimatı ile serbest bırakılırken diğer zanlılar adliyeye sevk edildi.
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