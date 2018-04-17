Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde ekipler, Saray Mahallesi Hal kavşağında Antalya plakalı otomobilde seyir halinde olan şüpheli Mehmet G.’yi takibe aldı. Kısa süren takip sonucu araç polis tarafından durdurulurken, şüpheli Mehmet G. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 685 gram esrar ele geçirilirdi.
Apart otel odasında yakalandı
Diğer operasyon da ise Alanya’da uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan Narkotik Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları şüpheli Rıdvan S.’nin (28) Güllerpınarı Mahallesi’ndeki bir apart otelde kaldığı odaya baskın düzenledi. Baskında Rıdvan S. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise 60 gram esrar, esrar satışında kullanılan çok sayıda kilitli poşet ve uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 14 bin 230 lira ile 20 euro para ele geçirilirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet G. ve Rıdvan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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