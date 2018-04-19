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Uyuşturucu tacirlerine 76 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 13:29 | Son Güncelleme

Karabük’te, "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklu yargılanan 3 sanık, toplam 76 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Karabük Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 yıl önce 21 kilo 584 gram eroin ile yakalanan 3 kişiden ikisi 30’ar yıl, bir kişi ise 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.Karabük 1.

Uyuşturucu tacirlerine 76 yıl hapis cezası

Karabük’te, "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklu yargılanan 3 sanık, toplam 76 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 yıl önce 21 kilo 584 gram eroin ile yakalanan 3 kişiden ikisi 30’ar yıl, bir kişi ise 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Husret Babalitaş, Nazlı Doğan ve Evren Şahin ile avukatları katıldı. Piyasa değeri 1 milyon TL olan ve aracının gizli bölmelerine paketler halinde saklanmış 21 kilo 584 gram eroin ile yakalanarak tutuklu bulunan 3 sanık mahkeme heyeti tarafından 76 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet ayrıca Babalitaş ve Doğan’a 187 bin 500’er TL, Şahin’e ise 93 bin 744 TL’de adli para cezası verdi.
Karabük’te 24 Şubat 2016 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine, Van’dan Karabük’e gelen 59 ZD 071 plakalı otomobili Bulak Kavşağı’nda durdurmuş, "Şila" isimli narkotik dedektör köpeğiyle araçta yapılan aramada, otomobilin arka koltuklarının altında gizli bölmeler içinde 36 paket içinde 21 kilo 584 gram eroin bulunmuş, otomobildeki Nazlı Doğan (34) ve Evren Şahin (41) gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında aynı olayla ilgisi olduğu belirlenen Husret Babalitaş’da (36) daha sonra gözaltına alınarak mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Uyuşturucu tacirlerine 76 yıl hapis cezası

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