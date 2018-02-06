Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Eskişehir’de ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ ile yargılanan 7 sanıktan 5’i 7 yıl 6 ay ile 16 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu madde operasyonu sonrasında 7 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklardan 5’i tutuklu olmak üzere 7’sinin yargılanmasına Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Görülen duruşma sonrasında sanıklar hakkında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tolgahan Ç.’ye 16 yıl 6 ay hapis cezası verirken, Ahmet Ş.’ye 13 yıl 9 ay, Eray U.’ya 8 yıl 4 ay, Tayfur G.’ye ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Yunus Emre Akkoyun’u 12 yıl 6 ay, ayrıca "kenevir yetiştirmek" suçundan da 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırdı. Öte yandan, tutuksuz sanıklar A.T. ve C.D. ise beraat etti.
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