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Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 18:45 | Son Güncelleme

Malatya’da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 21 Mart’ta ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya’da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 21 Mart’ta ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Malatya ve İstanbul’da önceden belirlenen 7 adrese yapılan baskınlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 23 kişi de gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 10’u ’Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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