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Uyuşturucu tacirlerine İzmir emniyetinden ağır darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 11:18 | Son Güncelleme

İzmir Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, bir hafta içerisinde yapılan 60 operasyonda uyuşturucu taciri 70 şüpheliyi yakalarken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, bir hafta içerisinde yapılan 60 operasyonda uyuşturucu taciri 70 şüpheliyi yakalarken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 70 şüpheliden 25’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde adresleri tespit etti. Narkotik ekipleri; Konak, Karabağlar, Bayraklı, Buca ve Bornova ilçelerinde bulunan park ve bahçelerde; Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Çiğli, Karabağlar ve Torbalı ilçelerinde bulunan 20 ayrı ikamette ve giriş-çıkış noktalarında son 1 hafta içerisinde 60 ayrı operasyon ve uygulama neticesinde 70 şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş poşetler ve meşe tabir edilen kilitle poşet ile kağıtlar içerisinde 2 kilo 550 gram esrar, 1 kilo 370 gram metamfetamin, 360 adet ecstasy, 50 gram kokain, 50 gram eroin, 50 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 150 adet sentetik ecza, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 TL, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabaca şarjörü, 10 adet tabanca fişeği ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 70 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 25 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gençleri hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonlarını tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam edileceğini bildirdi.

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