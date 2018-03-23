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Uyuşturucu tacirlerine jandarmadan şafak baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 15:49 | Son Güncelleme

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda 2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı.İstanbul’dan Bursa’ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Engürücük Mahallesi yol kontrol noktasında sabahleyin saat 04.10 civarında bir aracı durdurdu.

Uyuşturucu tacirlerine jandarmadan şafak baskını

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda 2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı.
İstanbul’dan Bursa’ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Engürücük Mahallesi yol kontrol noktasında sabahleyin saat 04.10 civarında bir aracı durdurdu. Durdurulan araç içerisinde bulunan S.O.Y. ve Y.Ö. isimli şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan yakalandı. Araç içerisinde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada şeffaf poşet içerisinde 60 gram metamfetamin, 4.45 gram ve 3.85 gram ağırlığında satışa hazır halde şeffaf poşet içerisinde metamfetamin, 24 adet küçük boy şeffaf poşet, 1 adet özel yapılmış uyuşturucu madde içim aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.O.Y. ve Y.Ö. ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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