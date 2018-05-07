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Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 59 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 14:47 | Son Güncelleme

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmalarıyla belirlenen Bursa ve Yalova'daki bazı adreslere şafak vakti operasyon düzenledi.

Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 59 gözaltı

BURSA, (DHA) - BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmalarıyla belirlenen Bursa ve Yalova'daki bazı adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Baskınlarda uyuşturucu satıcısı 24 kişi ve bunlarla bağlantılı oldukları belirlenen 35 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde edilen istihbari bilgiler üzerine yapılan teknik ve fiziki takip sonucu üniversite öğrencilerine uyuşturucu satanları yakalamak amacıyla Bursa’nın Orhangazi, Gemlik, İznik ve Yıldırım ilçeleri ile Yalova il merkezinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) desteğiyle önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Havadan drone da kullanılan operasyonda, uyuşturucu satıcısı 24 kişi ve bunlarla bağlantılı oldukları belirlenen 35 kişi olmak üzere toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 59 gözaltıUyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 59 gözaltıUyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 59 gözaltıUyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 59 gözaltı

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