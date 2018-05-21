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Uyuşturucu ticareti suçundan 2 sanığa hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 13:05 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Hussain Mohammed Hayr (23) 10 yıl, Kazım Araç (43) ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Hussain Mohammed Hayr (23) 10 yıl, Kazım Araç (43) ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl 14 Ekim’de, Doğu illerinden kaçak sigara ve uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan çalışmalar sonucunda, Ağrı’dan yola çıkan şüpheli bir araç Kayseri’de durduruldu. Polis ekiplerinin araçta yaptığı arama sonucunda, torpido gözünde 175 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu Hussain Mohammed Hayr ve Kazım Araç gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar işsiz Hussain Mohammed Hayr ve Kazım Araç hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi. Uyuşturucu madde taşıdıklarından haberi olmadığını ileri süren Hussain Mohammed Hayr, "Belki 50-10 lira alırım diye Kazım ile birlikte gittim. Tape kayıtlarımızdaki konuşmalar otobüsle giderken olan konuşmalarımız. Kazım, yoldaki polis kontrol noktalarını tespit etmemi istemişti. Neden böyle bir şey istediğini bilmiyorum. Daha sonra onunla birlikte bir araçla giderken Kayseri’de yakalandım ve tutuklandım. Suçsuzum" diye konuştu. Pişman olduğunu belirten Kazım Araç ise "Mohammed’in bir suçu yok. Mübarek günde günahını almayayım. Kandırıldım. Çok pişmanım. Adaletinize güveniyorum" dedi.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanık Hussain Mohammed Hayr’ı ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 10 yıl, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Kazım Araç’ı ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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